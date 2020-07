Ancora fuoco al quartiere Fontanelle. Come già accaduto nelle scorse settimane, questa volta un nuovo rogo (presumibilmente doloso) ha bruciato un terreno tra Via Francesco Sceusa e Via Francesco Rodolico.

Sul posto, onde evitare conseguenze peggiori, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno spento in pochissimo tempo le fiamme. La zona, purtroppo, si presenta stracolma di rifiuti e totalmente abbandonata.









