Trapani, Diventerà Bellissima: “Il sindaco Tranchida continua a sbagliare”

Ci rivolgiamo ai consiglieri di maggioranza che sostengono il Sindaco di Trapani. In questi mesi abbiamo ascoltato, osservato e fatto anche noi alcune proposte per il bene della città, seppur dalla nostra posizione di movimento d’opposizione extra consiliare. Al di là di alcune iniziative condivisibili o meno, per noi il Sindaco ha sbagliato e continua a sbagliare approccio con la città, con le forze sociali, con il comparto commerciale e con i cittadini.

Consapevoli di essere anche noi iscritti nel libro nero degli avversari politici di questo Sindaco, non volendo scadere nelle solite beghe e repliche che nulla hanno a che fare con la corretta dialettica politica, ci rivolgiamo a Voi signori consiglieri di maggioranza.

Il pessimo spettacolo a cui abbiamo assistito da settimane è stato superato in termini negativi da quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Forse mai prima di adesso Trapani ha visto …









Leggi la notizia completa