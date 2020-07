Trapani, concreto rischio scissione. Commissione ARS dice “si” a nascita Misiliscemi

Trapani è sempre più vicina alla scissione. Quest’oggi, un pò a sorpresa, la I Commissione Affari Istituzionali dell’ARS ha votato favorevolmente il DDL 686 volto alla costituzione del Comune di Misiliscemi. A questo punto, manca solo il voto dell’aula. Difficile immaginare quali accordi possano nascondersi dietro questo “si” e quale possa essere il risultato dell’aula. Grande lo stupore nei referenti locali dei partiti di maggioranza, i quali sia in via ufficiale che ufficiosa, avevano invitato a votare no.

A Palermo, oltre al voto contrario della deputazione del PD (Lupo e Cracolici), si sono registrati i voti favorevoli di Savona e Pellegrino (Forza Italia), Genovese (Ora Sicilia), Pullara (Popolari Autonomisti) e Lo Curto (Udc). Di sono astenuti Mangiacavallo e Pagana (Attiva Sicilia) mentre non hanno partecipato al voto i deputati del Movimento 5 Stelle.

E. B.









Leggi la notizia completa