Trapani, allo Iacp si è insediato il Comitato unico di garanzia

Insediato, all’Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, il Comitato unico di garanzia la cui operatività è prevista dalla norma sulle “Pari Opportunità”. Il Comitato è stato costituito dall’amministrazione dello Iacp con delibera assunta dal commissario straordinario Fabrizio Pandolfo.

Il Cug è presieduto dal funzionario direttivo dell’Ente, avvocato Laura Montanti, da Giovanna Agosta e da Antonella Parisi in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

“Nel recente periodo – osserva il commissario straordinario Fabrizio Pandolfo – moltissime Pubbliche amministrazioni hanno preso in crescente considerazione la dimensione del benessere organizzativo, nella consapevolezza che il miglioramento della performance di un’organizzazione è strettamente collegato ad una più attenta gestione e motivazione delle risorse umane. Anche noi come Iacp partecipiamo ai passi in avanti della Pubblica Amministrazione nel campo delle garanzie per le pari opportunità, e lo facciamo con un …









