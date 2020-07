Chilometri di code lungo l’autostada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un tir si è ribaltato vicino allo svincolo per Carini e sta provocando chilometri di code e tante proteste da parte degli automobilisti.

Disagi per gli automobilisti che dovevano raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco per toglere l’autoarticolato dalla carreggiata. Polstrada e gli operai dell’Anas regolano il traffico.









