Sono tre i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani

C’è stato un errore. Sono sempre tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, due di questi a Marsala e uno a Mazara del Vallo.

Il bollettino dell’Asp di oggi conta, appunto, tre positivi, mentre ieri erano due. Una delle due persone contagiate di Marsala sembrava si fosse negativizzata invece è ancora positiva. Si tratta della ragazza arrivata in città a Marzo da Bergamo e ancora positiva, asintomatica, e in isolamento domiciliare. Anche gli altri due sono asintomatici e in isolamento. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 134 persone, di cui 126 guarite e 5 decedute, tre ancora positive.









