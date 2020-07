Sicilia, la Guardia di Finanza sequestra sigarette di contrabbando e marijuana

Oltre 16 kg di sigarette di contrabbando e 5 grammi di marijuana sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle di Palermo. Nello specifico sono otto le persone colte in flagranza mentre vendevano sigarette di contrabbando. Nei loro confronti i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo delle sigarette e alla segnalazione dell’illecito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per l’irrogazione delle relative sanzioni.

I militari hanno segnalato al locale Ufficio INPS che la convivente di uno dei soggetti segnalati all’AAMS per contrabbando di t.l.e. risulta indebitamente percettrice – già dal mese di marzo 2020 – del beneficio del Reddito di cittadinanza.

Altre sei persone, grazie all’intervento di unità cinofile, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e pertanto segnalati alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Continuano, incessanti, i …









