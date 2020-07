Salemi, Interventi urgenti al depuratore Favarella. Affidati i lavori

Salemi. Sono stati affidati alla ditta «SOCEP» i lavori urgenti riguardanti la sistemazione dell’area di ingresso al Depuratore Favarella.

L’Amministrazione comunale, il 9 giugno scorso, aveva avviato, tramite la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria -Ustica-Lampedusa-Linosa e Salemi, la procedura per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate, invitandole a presentare un’offerta su un importo a base d’asta fissato a 25 mila euro.

Nello specifico sono stati “contattati” i seguenti operatori economici: l’impresa «Marino Rosario» che ha proposto un ribasso d’asta pari al 3,77 per cento; l’impresa «Cialona Giovanna», che ha invece offerto un ribasso pari al 5,44 per cento, ed infine l’impresa «SOCEP», con il 7,4 per cento.

Avendo la ditta «SOCEP» proposto un ribasso d’asta superiore rispetto alle …









