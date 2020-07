 Salemi. Dopo il rogo di Mokarta le accuse di Giuseppe Crimi di Fratelli d’Italia

Il rogo del sito archeologico Mokarta continua destare indignazione.

Dopo quelle di tanti singoli cittadini sui social e quelle ufficiali del sindaco Domenico Venuti, ora e’ il turno di Giuseppe Francesco Crimi, consigliere d’opposizione (la vera e unica opposizione, sottolinea) di Fratelli d’Italia.

Ma il suo atto d’accusa, lancia in resta, e’ contro il sindaco Domenico Venuti di Salemi.

Non ha dubbi Crimi.

L’episodio sconcertante di Mokarta, sostiene, e’ l’ultimo esempio tangibile della politica dell’incuria, di cui sono responsabili Venuti e la sua Giunta, causa dei danni irreparabili arrecati alla città.

E, non ritenendo trattarsi di una semplice questione da risolversi in Consiglio Comunale, ha preso “carta e penna” (come scrivono in tanti con una frase abusata), per scrivere al Prefetto di Trapani, al Procuratore di Marsala, al Procuratore generale della Corte dei Conti …









