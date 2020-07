Piano “Italia Veloce”: c’è anche la ferrovia Trapani – Palermo via Milo 

C’è anche la ferrovia Trapani – Palermo via Milo, bloccata da anni per una frana, nel piano delle opere pubbliche che saranno sbloccate con urgenza come indicato nel decreto varato questa notte dal governo Conte. E’ un elenco di ben 130 opere, molte delle quali, come nel caso della ferrovia di Trapani, vergognosamente ferme da anni.

Per quanto riguarda la linea ferrata Trapani – Palermo, l’investimento è da 69 milioni di euro.

“Dal Governo Conte, con il programma “Italia veloce” abbiamo ricevuto un nuovo lungo elenco di buoni propositi infrastrutturali, grandi cifre e progetti notori su cui, da tempo, il Governo Musumeci ha lavorato completando tutte le fasi autorizzative e progettuali di propria competenza. Da due anni abbiamo invocato la rimozione di ogni ostacolo burocratico, consapevoli di quanto tali infrastrutture siano irrinunciabili per la Sicilia e l’intero Mezzogiorno. Il commissariamento della Ragusa-Catania, ad esempio, era già stato …









