Nuovi reperti al Museo civico, c’è anche una campana del 1546

Una piccola campana proveniente dall’ex Convento dei Cappuccini, frammenti di marmo, presumibilmente dell’ex chiesa della Badia, e un capitello. Sono questi i nuovi reperti che arricchiscono il Museo civico di Castelvetrano e che da oggi possono essere ammirati dai visitatori. Per anni sono rimasti rinchiusi in una cassa. Ora, grazie alla disponibilità mostrata dal nuovo responsabile Lia Mazzara e all’impegno dello storico Giuseppe Libero Bonanno, i reperti sono stati trovati, studiati e inseriti nel percorso museale.

La campana è, certamente, il reperto più originale: realizzata in bronzo, è alta 35 centimetri e reca la data (in latino) 1546. Proprio in quell’anno arrivano i Cappuccini a Castelvetrano. Il primo convento nacque sulla strada per la diga Delia e, ancora oggi, sono visibili alcuni ruderi. La campana proviene da lì, così come descrisse Jole Bovio Marconi nel 1950.

I frammenti di marmo, …









