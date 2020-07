L’immagine sacra, dal Santuario a lei dedicata (dove è esposta e venerata tutto l’anno) per alcuni giorni sarà portata in Cattedrale: da giovedì e sino a domenica (in occasione del Giubileo sacerdotale del Vescovo) rimarrà esposta per i fedeli.

L'articolo Niente processione per la Madonna del Paradiso a Mazara del Vallo, il quadro esposto in cattedrale









