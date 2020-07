Mazara. Vandali in azione sul lungomare: danneggiati due cestini per la raccolta deiezioni canine

«Sono indignato e deluso per l’atto vandalico perpetrato a danno dei nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine allocati sul lungomare San Vito. Mentre l’amministrazione comunale investe risorse per dare un decoro migliore alla città, alcuni incivili invece, insistono nel porre in essere vili gesti a scapito dell’intera collettività. Nel mese di agosto saranno installati sul territorio i nuovi cestini per la raccolta differenziata; auspico un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti, nel prendersi cura e rispettare il nostro territorio, affinché i comportamenti scorretti diventino solo una rara eccezione».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia dei cestini danneggiati sul lungomare San Vito.









