Marsala, il sindaco incontra i sindacati. Nuovo infopoint per le imprese della pesca

Il Sindaco Alberto Di Girolamo ha voluto confrontarsi con i segretari comunali CGIL, CISL e UIL sul momento socio-economico che vive la Città.

Con Antonio Chirco (Cisl), Sergio Buscaino (Uil) e con Piero Genco (Cgil), il Sindaco ha parlato di svariate tematiche soprattutto di rilancio dell’economia in Città in questa fase Post Covid-19. Al Sindaco, i rappresentanti dei sindacati, che hanno confermato il buon rapporto instauratosi negli anni con l’attuale Amministrazione seppur nel pieno rispetto dei ruoli e in piena autonomia, hanno chiesto essenzialmente di porre in essere quanto è nelle possibilità del Comune per favorire la manovra occupazionale. Inizio del nuovo anno scolastico, futuro del porto, ordine pubblico, grandi progettualità sono state le tematiche su cui si è sviluppato il confronto.

"Ho inteso ancora una volta confrontarmi con i segretari comunali di Cgil, Cisl e Uil – precisa il Sindaco …









