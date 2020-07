Marsala, il Comune rinnova il parco autobus con mezzi rispettosi dell’ambiente 

Sono arrivati in Piazza del Popolo, nel cuore del trasporto pubblico cittadino di Marsala tutti assieme. Non era mai accaduto, almeno da quaranta anni a questa parte, che l’intero parco autobus si schierasse per l’inaugurazione e l’entrata in servizio.

E’ accaduto ieri con i nove nuovi autobus euro 6, rispettosi dell’ambiente (due erano già in servizio), prodotti dalla turca Otokar, che grazie ai fondi europei e dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche vanno ad ammodernare il parco mezzi cittadino.

Le parole del sindaco – “Una delle giornate più importanti per Marsala. Unire contrade e centro urbano, per una città territorio come la nostra, è l’aspetto più significativo del rinnovato servizio bus. Oggi matura un lavoro durato quasi cinque anni, nel corso dei quali sono stati presentati validi progetti per intercettare fondi europei e non gravare sulle casse comunali. Ma questa rivoluzione non termina con …









