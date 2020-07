Marsala, chiusura domenicale panifici e supermercati, sindaco Di Girolamo: “chiesto all’Assessore Turano di emanare direttiva”

Pubblichiamo nota del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo a seguito con rappresentanti dei panettieri e supermercati. Ecco quanto dichiarato dal primo cittadino marsalese:

“La chiusura domenicale dei panettieri e dei supermercati è stata oggetto di due importanti incontri con i rappresentanti di entrambi i settori. Ho dato la mia piena disponibilità a far di tutto affinché tale chiusura possa avvenire. Purtroppo però ad oggi non c’è nessun appiglio giuridico affinché il sindaco possa fare un’ordinanza del genere. Per tale motivo ho contattato l’Assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, chiedendo di stabilire a livello regionale una direttiva che preveda la chiusura domenicale di tali attività, almeno in questo periodo di emergenza sanitaria, o quantomeno che dia maggiori poteri ai sindaci, affinché ognuno individualmente possa emanare un’ordinanza di chiusura nella propria città. Sono …









