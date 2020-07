Marsala “bella fitusa”, in via Fici qualcuno non ne vuole sapere di differenziare

Qualcuno di differenziare in via Fici, a Marsala, non ne vuole proprio sapere.

Per Marsala “bella fitusa”, un nostro lettore ci segnala la foto che pubblichiamo in questo articolo.

Diversi sacchi neri sono esposti da domenica sera e nessuno li toglie, visto che gli operatori della raccolta non sono tenuti a prenderli.

L’unico modo per fare correttamente la raccolta differenziata, è di esporre i rifiuti nei rispettivi mastelli colorati, cosa che, evidentemente non si ha la minima volontà di voler fare.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









