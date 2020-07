Mafia, il medico dell’Asp che parlava con Ruggirello e il boss Asaro per l’ambulatorio a Paceco

Chi è il medico che si sarebbe prestato a fare da interlocutore all’ex deputato Paolo Ruggirello e al boss Mariano Asaro per l’apertura di una clinica dentistica convenzionata, con dei prestanome, a Paceco? Secondo gli investigatori, come emerge dalle carte delle indagini che oggi hanno portato agli arresti di Asaro e di altre persone coinvolte nella vicenda, si tratta “con certezza” del castellammarese Francesco Di Gregorio, Direttore dell’U.O.C. del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita presso l’Asp di Trapani.

Oltre ad una conversazione dove Ruggirello e Asaro fanno espressamente il suo nome, ci sono anche i contatti telefonici tra Di Gregorio e Ruggirello.

I rapporti personali intrattenuti Paolo Ruggirello e Francesco Di Gregorio sono risultati risalenti nel tempo ed in particolare agli anni 2015 e 2016, periodo nel quale l’allora Onorevole e Questore dell’A.R.S. Ruggirello, ancora in carica, coordinava – sfruttando le sue …









