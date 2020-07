L’importanza della lettura ai tempi dei nativi digitali

“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”

(Divina Commedia canto XXVI,v:119-120)

Questo è ciò che,a quanto scritto da Dante,Ulisse disse ai suoi compagni per convincerli a varcare le colonne d’ercole,ovvero l’odierno stretto di Gibilterra.Questi due versi della Divina Commedia diventati iconici ci fanno riflettere sull’importanza della conoscenza,è proprio questa che ci differenzia dalle bestie,è il motore della ragione.

La nostra domanda è:Cosa alimenta questo “motore” chiamato conoscenza e ci permette di stimolare ed esercitare la ragione umana o per meglio dire la “ratio” come dicevano i latini?

La risposta è semplice:i libri!

Senza toglier nulla ai saggi, manuali, riviste ed articoli i libri sono a pieno titolo ottimi carburanti per il nostro cervello.I libri,oltre a essere fonte di arricchimento …









Leggi la notizia completa