La Cantina Sociale La Vite di Partanna convoca l’assemblea ordinaria dei soci

La Cantina Sociale La Vite di Contrada Santa Lucia a Partanna ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 11 luglio 2020, alle ore 9:00.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 11/07/2020 alle ore 9:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 12/07/2020 alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso i locali della Cantina La Vite in Partanna (TP), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione bilancio e nota integrativa al 30/06/2019









