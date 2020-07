Il caso controverso dell’Antico Mercato di Marsala

La storia si ripete, forse, è da comprendere l’ultimo caso.

L’antico mercato di Marsala è stato conosciuto dalla nazione, purtroppo al di là delle responsabilità che sono da accertare, per motivi non piacevoli. Della vicenda ne hanno raccontato Repubblica e Open, il nuovo giornale online principalmente under 35 fondato da Enrico Mentana. I fatti sono controversi e riguarda il rifiuto della sicurezza a fare accedere i giovani migranti alla struttura, bisogna accertare le responsabilità malauguratamente il luogo non è la prima volta protagonista. Già accadde nell’agosto scorso protagonisti loro malgrado ragazzi africani, che tentano con garbo l’integrazione. Ma noi la respingiamo, sempre con motivazioni becere.” Non c’è lavoro per noi, figuriamoci per loro”,confuto, il 99% dei nostri figli con il piffero andrebbe a raccogliere pomodori o le fragole 10 ore al dì per 25 €.

“Molti sono deliquenti”, né più né meno di …









Leggi la notizia completa