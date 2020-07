Guardare gli uomini come li guarderebbe Dio: con gli occhi dell’Amore

Il “guardare” il mondo esterno che ci circonda fa parte dei nostri sensi che ci danno la percezione della realtà circostante come essa è, senza alterarla. Comprenderne le motivazioni, coglierne le emozioni che ci provengono dal di fuori e che trasformano i nostri sentimenti è qualcosa non sempre immediato, a volte è elaborato dall’“io” e da tanti fattori che costituiscono la nostra personalità.

Sovente quando noi giudichiamo, il nostro pensiero, quindi, è alterato da tante cause, dovute all’emotività degli altri, a quella nostra, al nostro stato fisico e psicologico, all’età e a tanti elementi che rendono il nostro giudizio superficiale.

Anche nell’osservare gli altri suoi simili l’uomo si sofferma spesso sulle esteriorità e giudica sulla base di quelle, poiché non possediamo le categorie dell’introspezione e non abbiamo la …









