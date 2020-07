Gli “Scoiattoli” del Gruppo Scout di Marsala ripuliscono le aree verdi di Salinella

La squadriglia “Scoiattoli”, del reparto Poseidone del Gruppo Scout AGESCI Marsala 2, migliora il verde pubblico presente nel centro storico della nostra Città. Il 19 giugno scorso hanno compiuto l’impresa che aveva come obbiettivo il miglioramento del verde pubblico presente nel nostro centro storico. Dopo aver visitato le aree verdi fino al parco della Salinella, la “squadriglia” si è resa conto che molte di queste aree, malgrado la loro bellezza, versano in condizioni pessime a causa dei molti rifiuti gettati nelle loro prossimità. Dopo un attenta valutazione il Gruppo degli Scout si è dedicato al miglioramento dell’area verde dedicata alle partigiane marsalesi Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia G. Meningi.



Così sabato 4 luglio, muniti di tanta buona volontà, hanno ripulito questo parco istallando anche un cestino utile a differenziare vetro/metallo e plastica realizzato dai ragazzi stessi con materiale da riciclo, nella speranza come …









