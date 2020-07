Giovane calciatore siciliano ex Juventus muore per un aneurisma

E’ morto Giuseppe Rizza. Aveva 33 anni

Calciatore. Difensore. Siciliano di Noto, era cresciuto nelle giovanili della Juventus, insieme a Marchisio, De Ceglie e Giovinco. In carriera aveva giocato per Juve Stabia, Livorno, Arezzo, Pergolettese e Nocerina. Da ultimo era tornato nella sua Noto. Da un mese era ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania per un aneurisma cerebrale.

Si era svegliato dal coma e aveva fatto ben sperare i suoi familiari in merito ad una completa guarigione che purtroppo non è mai avvenuta a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute.



Ciao Peppino, ci mancherai. #GiuseppeRizza pic.twitter.com/JtYJrxeft3

— Giorgio Chiellini (@chiellini) July 6, 2020









