Custonaci, svelata la stele in ricordo di Nanny Biondo

“Alla memoria del nostro amato Nanny”. Queste le parole sulla stele inaugurata stamattina nella frazione balneare di Cornino, in ricordo di Nanny Biondo, giovane tragicamente scomparso lo scorso 7 Gennaio mentre eseguiva lavori di potatura a Scurati. Genitori, parenti, amici, il sindaco Morfino ed esponenti dell’amministrazione locale hanno partecipato ad un momento toccante affinché in tutti resti viva la memoria di Nanny che, in segno di altruismo e impegno nei confronti della propria famiglia, ha perso la vita per racimolare qualche soldo.

La scultura, formata da una lastra di marmo verticale al cui vertice è posto una pietra marmorea, raffigura un angelo che prende a sé il ragazzo custonacese in un abbraccio ideale alla vita eterna.

La stele è collocata su Piazza Riviera ad incrocio con la Via Tirreno.









Leggi la notizia completa