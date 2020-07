Covid Sicilia, un solo nuovo positivo e terapie intensive svuotate – La Sicilia

Covid Sicilia, un solo nuovo positivo e terapie intensive svuotate La SiciliaCoronavirus Sicilia, ricoverato a Catania un uomo positivo. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus, in Sicilia un nuovo contagio ma non c’è più nessun malato in terapia intensiva Giornale di SiciliaCovid19 Sicilia, un solo nuovo contagio nell’isola, si tratta di un detenuto BlogSicilia.itIn Sicilia il Covid si muove appena. Ricoverato a Catania bengalese positivo lasiciliaweb | Notizie di SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa