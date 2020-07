Covid-19, positiva, anzi no: la storia di Agata e la famiglia in quarantena

Ve la ricordate la signora Agata D’Agostino? Della sua storia ne parlammo qui qualche settimana addietro: il ricovero presso la clinica “Villa Eleonora”, il virus Covid-19 contratto per caso e il lungo calvario presso l’ospedale “Cervello” prima del rientro a casa. Della signora D’Agostino raccontammo come era riuscita a uscirne fuori da quella brutta avventura.

Quando tutto sembrava risolto, lo scorso 21 giugno sull’anziana è ripiombata la paura. Colpa di una febbre a 38. «Chiamiamo il 118 – spiega la nuora Rosa Caltagirone – raccontiamo che mia suocera è una ex Covid-19 ora negativizzata ma viene trasportata in ospedale a Castelvetrano come fosse un caso sospetto Covid-19». Sull’intera famiglia tornano le preoccupazioni. È l’esito del tampone dopo poche ore che fa crollare il mondo addosso alla signora e ai familiari: il risultato è positivo.

Cos& …









Leggi la notizia completa