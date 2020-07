Coronavirus, positivo un marittimo di Mazara. Negativizzata la ragazza di Marsala

In provincia di Trapani c’è un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di un marittimo di Mazara del Vallo di circa sessanta anni, ( è asintomatico), che sarebbe risultato positivo al tampone, effettuato dopo una battuta di pesca in acque internazionali.

Nella stessa giornata, l’Asp di Trapani ha comunicato la negativizzazione di una delle due persone asintomatiche di Marsala. Nello specifico si tratta della ragazza tornata in città da Bergamo e per parecchi mesi risultata sempre positiva anche al termine del periodo di quarantena previsto. L’Asp puntualizza che sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia, 16100 tamponi, e ben 8574 test sierologici su personale sanitario. Sono 132 i malati coinvolti di cui 125 guariti e dimessi, 5 morti, 2 due gli attuali positivi asintomatici.

