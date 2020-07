Coronavirus la situazione a Trapani e provincia del 7 luglio: Totale casi attuali positivi 3 asintomatici              

Coronavirus la situazione a Trapani e provincia

Aggiornamento alle 10 di martedì 7 luglio2020

Totale casi attuali positivi 3 asintomatici (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Castelvetrano 0; Calatafimi-Segesta 0; Trapani 0; Valderice 0; Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 2; Mazara del Vallo1; Paceco 0; Salemi 0;

Pazienti in isolamento domiciliare obbligato 3

Totale tamponi effettuati 16.264

Test sierologici su personale sanitario 8.896

Ricoverati 0

Decessi 5

Guariti e dimessi 125

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

