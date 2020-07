“Cittadinanza onoraria per Patrick Zaky”. La proposta del Pd di San Vito

Il Circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo ha presentato al comune la richiesta di conferimento, come atto simbolico, della “cittadinanza onoraria” a Patrick George Zaki, aderendo così alla campagna denominata “100 città con Patrick“.

Il ricercatore (presso l’Università di Bologna) e attivista è stato arrestato, nello scorso mese di febbraio, in Egitto con l’accusa da parte del governo egiziano di “diffondere notizie false attraverso i suoi canal social, di attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della Costituzione”. Nella richiesta di conferimento della “cittadinanza onoraria simbolica” si ricorda che “Zaki potrebbe rimanere ancora in carcere per molto tempo e rischiare una condanna che va dai cinque anni all’ergastolo”.









