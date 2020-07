Campobello. Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di buoni spesa e voucher regionali

Le istanze dovranno essere trasmesse on line entro il 21 luglio. Istruzioni anche per le aziende che intendono aderire all’iniziativa

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (Home page/sezione Avvisi), è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle misure di sostegno (Buoni Spesa/Voucher) finanziate dalla Regione con fondi europei e destinate ai cittadini di Campobello che si trovano in particolare situazione di disagio economico a causa dell’emergenza socio-sanitaria Covid 19.

L’avviso, che fa seguito a una deliberazione della Giunta Regionale e a un decreto del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in particolare prevede l’assegnazione di buoni spesa/voucher valevoli per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e …









