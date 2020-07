Alcamo, ecco come chiedere i buoni spesa Emergenza Covid-19

E’ stato pubblicato sul sito del comune di Alcamo l’avviso, rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Alcamo che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid 19, per richiedere i buoni spesa regionali.

I buoni spesa/voucher, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE SICILIA 2014-2020 (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.i)-Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3. in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, servono PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS).

La Domanda va compilata on line accedendo al sito internet del Comune di Alcamo cliccando sull’apposito link oppure …









