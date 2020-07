Le indagini dei Carabinieri, coordinati dal Procuratore Aggiunto Maurizio Agnello e dai Sostituti Procuratori Sara Morri e Francesca Urbani, erano iniziate nel 2015 e avevano avuto come fulcro proprio Lo Sciuto, ex deputato regionale, in carica fino al 2017.

L'articolo Voto di scambio, torna ai domiciliari l'ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









