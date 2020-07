VIGILI DEL FUOCO:  Si insedia il Comandante provinciale ing. Salvatore Tafaro

Da oggi il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani è assunto dall’ing. Salvatore Tafaro, 61 anni, ingegnere civile strutturista, presta servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990. Da Funzionario direttivo al Comando di Siracusa, approfondisce le conoscenze sulle attività a rischio di incidente rilevante. Nel 2010 viene nominato dal Ministro dell’Ambiente componente della Commissione Nazionale per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e ha fatto parte della commissione che si è occupata dell’ILVA di Taranto. Ha partecipato a numerose calamità nazionali (Piemonte, Calabria, L’Aquila, Emilia Romagna, Lampedusa, etc.) e internazionali (Haiti). È dirigente dal 2015 e come primo incarico ha ricoperto per 8 mesi nel 2016 il ruolo di Dirigente di supporto presso la Direzione Friuli Venezia Giulia. È stato Comandante Provinciale di Vibo Valentia dal 2016 al 2018 e, durante il suo mandato, ha partecipato all’emergenza sisma Italia centrale come dirigente referente …









