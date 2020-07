Vicenda Antico Mercato di Marsala. Interviene il Pd di Trapani

Quel che è successo all’antico mercato, nel cuore della movida giovanile a Marsala, ha del preoccupante e del grottesco. Un gruppetto di ragazzi di colore è stato fermato all’ingresso senza alcuna giustificabile motivazione se non quella del razzismo a fronte del diverso colore della pelle.

Era lo stesso buttafuori che lo evidenziava invitando i ragazzi ad appurare che all’interno non c’erano altri “connazionali”, ergo … “altri ragazzi neri”.

Preoccupante è l’aria che si respira sui social. Ali Omar Fofana, il giovane protagonista di questo vergognoso atto ed i suoi amici, sono anche compagni di squadra, nell’USD Petrosino Marsala Black Star che milita nel regolare campionato di seconda categoria, per merito …









