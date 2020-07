Una rapina è avvenuta oggi, in tarda mattinata, presso la filiale della Credem di Via Virgilio. I testimoni oculari hanno riferito di essere stati minacciati con una pistola, proprio come avvenne lo scorso anno – nel mese di agosto – .

Il colpo, però, questa volta è superiore: circa 70 mila euro. L’anno scorso, invece, fu di 65 mila euro ma i responsabili furono arrestati dopo pochi mesi. Del caso se ne occupa la Polizia, intervenuta quando è stato scattato l’allarme della rapina.









Leggi la notizia completa