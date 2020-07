Trapani, polemiche per la maxi Ztl voluta dal Sindaco Tranchida 

Rivoluzione a Trapani. Il Comune potenzia la Zona a traffico limitato e chiude alla circolazione delle auto alcune strade principali come corso Vittorio Emanuele e il tratto del lungomare Dante Alighieri, compreso tra piazza Mercato del pesce e Palazzo d’Alì. Dalle 19 alle 3 di notte, le arterie diventeranno off limits. Ma non è tutto perché l’ordinanza 98 – a firma del sindaco Giacomo Tranchida – prevede anche un nuovo piano posteggi.

Il tutto tra le polemiche di commercianti e ristoratori, che lamentano di non essere stati ascoltati prima dell’arrivo di questa “mega Ztl”.

La novità più saliente riguarderà le strisce gialle. Saranno cancellate. Al loro posto, parcheggi a pagamento. I residenti avranno a disposizione solo uno stallo per parcheggiare l’auto senza fare il ticket. Per tutti gli altri, la tariffa sarà di 3 euro all’ora. Posteggi a pagamento …









