Trapani e la Ztl: “Per noi residenti l’ennesima violenza di questa amministrazione” 

L’ampliamento della Ztl nella zona del centro storico di Trapani non piace a molti residenti che già contestato l’iniziativa del Comune. E’ il caso di Leonardo Lisciandra residente in via Torrearsa. “

“Non so più a chi rivolgermi- dice – per segnalare il degrado del centro storico di Trapani. Adesso noi residenti stiamo subendo l’ennesima violenza da questa Amministrazione. Come faremo a rientrare a casa la sera dopo le 19?. Come faremo noi residenti a dormire, dato che oramai si vuole trasformare tutto in una bettola di distribuzione di alcool per i ragazzi, nostri figli che si ubriacano e fanno caciara fino a tarda notte senza che vi sia alcun controllo?”. Lisciandra, inoltre, pone l’accento su come fronteggiare eventuali situazioni di emergenza: “Le ambulanze del 118 che stazionano a piazza Generale Scio come potranno uscire dal centro storico, dopo …









Leggi la notizia completa