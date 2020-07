Stabilimenti balneari: si preannuncia un’estate salata, tranne in Sicilia

Oltre all’epidemia da Coronavirus e alle limitazioni dovute alle norme anticoNtagio l’estate balneare 2020 non sarà certamente facile per il turismo e non lo sarà anche a causa dei rincari degli stessi servizi turistici.

Altroconsumo ha sentito i gestori italiani delle strutture estive per capire quali siano le misure adottate per garantire la protezione dei propri clienti e dello staff, in ottemperanza alle nuove linee guida decise il 25 maggio scorso durante la conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’associazione ha infatti realizzato delle interviste ai proprietari di ben 117 strutture del settore, situate in località turistiche delle regioni maggiormente frequentate durante la bella stagione quali Sicilia, Lazio, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Marche.

La prima cosa che che risalta è che i bagnanti che hanno un ombrallone devono avere 10 mq di spazio per ognuno. A Cervia i bagnanti hanno tra i 12 ed i 25 mq …









