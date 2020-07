Un malore le è stato fatale ed è morta in spiaggia a Palermo. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Mondello.

La donna di 68 anni si è accasciata a terra e sono stati vani i tentativi di soccorso dal parte dei sanitari del 118 e degli uomini della Capitaneria di Porto.

La donna, aiutata anche da una dottoressa che si trovava in spiaggia, non ha reagito neanche al defibrillatore. Sul posto il medico legale e la polizia che indagano sulle cause del decesso.









Leggi la notizia completa