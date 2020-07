Segnalazioni Tv2000 per martedì 7 luglio 2020

L’ora solare – 14

Ospiti: Attilio Lattes, sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943; e Costanza Diquattro, proprietaria della casa più famosa d’Italia, quella del commissario Montalbano.

Il diario di Papa Francesco – 17.30

Ospiti i teologi Simona Segaloni Ruta e don Pino Lorizio. Dopo il lungo periodo di lockdown che ha costretto i fedeli lontani dalle Chiese si riflette sul significato della Messa attraverso le parole di Papa Francesco.

Peppino, le modelle e chellallà– 23.05

Dopo aver involontariamente causato il licenziamento di Elisabetta il giovane pittore Teddy la ospita in casa sua come domestica e le trova un lavoro come indossatrice in un atelier di moda. Di Mario Mattoli

Segnalazioni Tv2000 per mercoledì 8 luglio 2020

Bel tempo si spera – 9.10

Le storie dell’Italia che vive l’emergenza Covid con speranza e forza: tante testimonianze per proporre uno sguardo allegro …









