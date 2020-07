Riciclaggio e abusivismo finanziario: Sequestrato un intero palazzo del centro storico di Como

Nell’ambito dell’operazione BELLA VITA, la Guardia di Finanza di Como ha eseguito il sequestro preventivo di un intero palazzo situato nel centro storico di Como dal controvalore commerciale di € 2.760.000. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Como, Dott.ssa Laura De Gregorio su richiesta del P.M. titolare delle indagini, dr. Mariano FADDA.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Como, riguardano l’abusiva attività in Italia di una Società Svizzera che opera nel settore bancario in assenza della prevista autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Il sequestro consegue alle perquisizioni effettuate, nel mese di febbraio 2020, a Como e a Roma, nei confronti dei soggetti indagati.

In particolare, la società ha emesso, sull’intero territorio nazionale, circa 3.900 fidejussioni, raccogliendo premi per circa 8,7 milioni di euro. …









Leggi la notizia completa