Orgoglio Castelvetranese invita sindaci e cittadini belicini per decidere le azioni a tutela del nostro ospedale

A seguito della pubblicazione della delibera regionale n. 185 del 21/05/20 il Comitato Orgoglio Castelvetranese, nella qualità di organo di coordinamento dell’ Osservatorio Sociale del Belice invita a partecipare alla riunione del giorno 9 luglio alle ore 17:30 presso il Circolo della Gioventù di Castelvetrano sito in Piazza d’Aragona con il seguente punto all’ordine del giorno:

OSPEDALE DI CASTELVETRANO

IN SALA SARANNO PREVISTI UN NUMERO DI POSTI LIMITATI PER RISPETTARE LE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA POST COVID (DISTANZIAMENTO)

Si prega di fornirsi dei presidi di protezione individuale (mascherine, guanti , visiere ecc)

Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento potrete contattare la segreteria del Comitato nella persona della Signora Lina Stabile

Il Direttivo del Comitato “Orgoglio Castelvetranese”









Leggi la notizia completa