Mazara, nuovo caso positivo da covid-19. Niente allarmismo ma serve attenzione e rispetto delle regole

Questa sera attraverso il sito dell’emittente Tele8 abbiamo appreso la notizia di un nuovo caso di coronavirus a Mazara del Vallo. La fonte –secondo quanto ha scritto il collega Pasqualino Mattaroccia- sarebbe stata verificata. Il nuovo caso di positività riguarderebbe un marittimo imbarcato in un natante oceanico e risultato positivo al test sierologico e al tampone. “Il soggetto –si legge- è asintomatico e dalla tipologia di lavoro svolto e dagli immediati controlli effettuati sull’uomo non ci dovrebbero essere particolari rischi per focolai interni”.

Una notizia che se da un lato fa innalzare nuovamente l’attenzione su una problematica – ricordiamo- non certamente cessata nonostante la riapertura di molte attività e la ripresa di una relativa normalità nella quotidianità, dall’altro non deve però creare allarmismo e sconforto: era nell’ordine delle cose che …









