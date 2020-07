Marsala “bella fitusa”, l’immondizia in via Pascasino vicino all’ospedaletto dell’Asp

Per Marsala “bella fitusa”, vi mostriamo le condizioni in cui si trova questa mattina il marciapiede di via Pascasino.

Più precisamente, ci troviamo a due passi dall’ingresso dell’ospedaletto dell’Asp. Non il massimo dell’igiene, dunque, di fronte ai locali dove vanno, soprattutto, bambini e neonati a fare i primi vaccini.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











