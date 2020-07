Lega Giovani: “Accolta la nostra richiesta, bene 128 milioni in più per specializzandi”

Accolta la nostra richiesta di aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici. Saranno stanziati ulteriori 128 milioni nei prossimi cinque anni.” Lo dichiarano in una nota l’Onorevole Luca Toccalini, Coordinatore Federale Lega Giovani, Alessandro Lipera e Giuseppe Miccichè, rispettivamente coordinatori di Lega Giovani per la Sicilia orientale e per la Sicilia occidentale.

“Il nostro emendamento al decreto Rilancio presentato in proposito, ma riformulato dal governo, prevedeva risorse più cospicue. È comunque un punto di partenza per il quale esprimiamo soddisfazione. Il Paese deve assolutamente investire se vogliamo davvero evitare che i nostri laureati in medicina scappino all’estero perché nessuno garantisce loro un futuro. La Lega continuerà a portare la loro voce e le loro aspettative in Parlamento e nelle istituzioni” (Nella foto da sx: Li Pera, Toccalini, Miccichè).









