Il Comune di Castelvetrano sigla “Il Patto per la lettura”

Abbiamo il piacere di informare la cittadinanza che la Città di Castelvetrano aderisce al Patto per la Lettura, uno strumento di politiche di promozione del libro e della lettura proposto dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura, Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). L’Amministrazione, per il primo anno, ha presentato il formulario per l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, qualifica che promuove e valorizza quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione e valorizzazione della lettura e del libro. Una “Città che legge” si impegna a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale che mira ad una stabile collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, con l’intento di strutturare …









