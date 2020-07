I trafficanti di droga messicani abbandonano l’aereo sull’autostrada – VIDEO     

Domenica, un aviogetto sospettato di trasportare 5 milioni di dollari in cocaina è atterrato su un’autostrada nello stato di Quintana Roo, in Messico.

Secondo la stampa locale, l’aereo da 15 posti è decollato dal Venezuela ed è stato seguito da due aerei dell’aeronautica messicana. I suoi occupanti presumibilmente lo hanno abbandonato dopo l’atterraggio per evitare di essere arrestati dopo aver realizzato che erano stati sorvegliati dalle autorità. Un veicolo abbandonato che trasportava quasi 400 chili di cocaina è stato scoperto più tardi sulla stessa strada. Non sono stati effettuati ancora arresti., La clip, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventata subito virale e ha suscitato le reazioni degli utenti. Ecco il video:









