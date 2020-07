Gradimento dei Sindaci: Tranchida al 39° posto in Italia 

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, si trova al 39° posto nella classifica del gradimento dei Sindaci stilata, come ogni anno, dal Sole 24 Ore.

Per fortuna di Tranchida l’indagine, pubblicata oggi, si riferisce ad interviste ed analisi di qualche settimana fa. Perché dopo le polemiche sulle inchieste che riguardano il “sistema Trapani – Erice”, ed i violenti attacchi alla stampa ed all’opposizione da parte dello stesso Tranchida, insieme alla mega Ztl del fine settimana, è possibile che attualmente il suo gradimento sia ancora inferiore da parte dei trapanesi.

Tranchida verrebbe rivotato oggi dal 55,1% dei trapanesi. E’ sempre la maggioranza assoluta, emerge dai dati del Sole 24, ma è ben il 15,6% inferiore al 70,7% degli elettori che nel 2018 lo fecero diventare Sindaco di Trapani.

Si può dire che, ad occhio e croce, un trapanese su quattro non lo rivoterebbe Sindaco.

