Frank e Sara si ameranno per sempre ma il canile riusciremo a trovarlo seguendo le indicazioni?

In uno dei soliti giri, per Castelvetrano, di colpo la mia attenzione si è posata su questo angolo di Città. Siamo alla “rotonda” che immette sulla via Errante Vecchia dove è allocato il canile comunale. Strana la sorte. La direzione obbligata è a sinistra proprio verso la reale ubicazione del canile, mentre la freccia gialla, che dovrebbe segnalare ai forestieri la posizione del rifugio comunale per i nostri amici a quattro zampe è verso destra. Se seguissimo l’indicazione andremmo dal lato opposto, e il canile non lo troveremo mai se non ricorrendo all’antenato di Google maps ovvero abbassare il finestrino e chiedere “m’ava a scusari ma pi lu canile?”.

Insomma, cerchiamo un fabbro volenteroso con una smerigliatrice a batteria che trasformi nella giusta direzione il cartello al contrario. Si comincia con le piccole fesserie a rimettere nel giusto verso …









